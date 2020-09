ENTRY LIST 2020 – Tutti i partecipanti e gli italiani in gara dei tornei Atp e Wta (Di lunedì 7 settembre 2020) Ecco tutte le ENTRY LIST dei tornei della stagione tennistica Atp e Wta 2020. Al via un nuovo anno che si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto per i colori azzurri. Da Matteo Berrettini a Jannik Sinner, ma occhi puntati anche su Roger Federer che potrebbe presto decidere di salutare il circuito. Nadal e Djokovic si contendono il primato. Di seguito troverete, settimana dopo settimana, le ENTRY LIST dei tornei in corso tra gli uomini e tra le donne. Clicca i link sottostanti per accedere alle rispettive ENTRY LIST: dal 27 settembre al 13 ottobre ENTRY LIST ROLAND GARROS MASCHILE ENTRY LIST ROLAND GARROS FEMMINILE dal 21 al 27 settembre ENTRY ... Leggi su sportface

Dal 7 settembre parte la nuova stagione di Radio DEEJAY, con il ritorno dei programmi più amati e qualche new entry. Ecco il palinsesto che troverete in onda.

Roland Garros 2020, l’entry list delle qualificazioni: 14 italiani tra uomini e donne

Dopo le entry list del tabellone principale maschile e femminile del Roland Garros, abbiamo ora anche quelle per i tabelloni di qualificazioni. Il terzo torneo Slam di quest’anno infatti, al contrario ...

Dopo le entry list del tabellone principale maschile e femminile del Roland Garros, abbiamo ora anche quelle per i tabelloni di qualificazioni. Il terzo torneo Slam di quest'anno infatti, al contrario ...