DC FanDome: Explore the Multiverse il 12 settembre: il trailer

Ecco il trailer dell'evento che sabato 12 settembre esplorerà gli angoli più remoti del multiverso, il DC FanDome: Explore The Multiverse. Il DC FanDome continua con l'inizio di una nuova avventura, DC FanDome: Explore the Multiverse, che sabato 12 settembre esplorerà gli angoli più remoti del multiverso, come anticipa il trailer ufficiale. Durante questo evento di 24 ore, i fan avranno la possibilità di creare e gestire la propria visione di oltre 100 ore di contenuti on demand tra tv, film, fumetti, giochi e altro, che metterà in mostra il lavoro di oltre 500 talenti, artisti e scrittori provenienti da tutto il mondo.

