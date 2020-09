Coronavirus, positivo partecipa a una festa di nozze a Foggia: 100 in isolamento (Di lunedì 7 settembre 2020) commenta Ha partecipato a matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e ha poi scoperto di essere positivo al Coronavirus. Per questo motivo circa cento invitati sono stati posti in ... Leggi su tgcom24.mediaset

