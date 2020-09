Contratto di apprendistato 2020: requisiti, a chi conviene e durata (Di lunedì 7 settembre 2020) È interessante considerare nel dettaglio il Contratto di apprendistato per il 2020, sul piano della sua durata, la retribuzione prevista, l’età massima entro cui stipularlo e le varie agevolazioni retributive e contributive che la legge dispone per il datore di lavoro. Infatti, secondo le informazioni che l’Inps pubblica costantemente, tale tipo di Contratto sta avendo una progressiva ascesa nell’utilizzo da circa 4 anni. D’altra parte, il Contratto di apprendistato comporta tutta una serie di vantaggi sia per l’apprendista che per l’impresa: vediamo allora quali sono. Se ti interessa saperne di più sul lavoro estivo e ferie e quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali, clicca qui.Segui ... Leggi su termometropolitico

Fedefrica : @lightingluxlu @GretaForse Io ho un contratto normalissimo, determinato di 6 mesi, ma senza agenzia, apprendistato,… - lightingluxlu : @GretaForse @Fedefrica Indeterminato la vedo dura, dovrebbe passare un anno dall'inizio del primo contratto. Se poi… - zazoomblog : Contratto di apprendistato 2020: requisiti a chi conviene e durata - #Contratto #apprendistato #2020: - valentinapiccab : RT @fipeconf: #LavoraConNoi #offertadilavoro ??cerchiamo apprendista Junior Project Manager: contratto di apprendistato professionalizzante… - valentinapiccab : RT @fipeconf: #LavoraConNoi #offertadilavoro Interessante opportunità di inserimento nell'area legislativa, legale e tributaria della Fede… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto apprendistato Apprendistato senza limite d'età Altalex Contratto di espansione, Ecco i requisiti per accedere alla CIGS

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinaria solo i lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo. Il datore di lavoro dov ...

Contratto di espansione: novità sul contributo aggiuntivo CIG

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinaria solo i lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo. Il datore di lavoro dov ...Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...