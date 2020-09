Codice della strada - Autovelox fissi anche in città (Di lunedì 7 settembre 2020) Quattroruote lo aveva anticipato il 5 luglio scorso, ma il parlamento, stavolta, su pressione dei comuni, in particolare quello di Milano, è andato molto oltre. Oltre alle numerose modifiche al Codice della strada introdotte per favorire la cosiddetta mobilità dolce, nei giorni scorsi il Senato ha scardinato lultimo tabù in materia di Autovelox, cioè limpossibilità di usare apparecchi fissi sulle strade urbane di quartiere, sulle strade locali, sulle strade urbane ciclabili (unaltra novità approvata a Palazzo Madama) e, in teoria, persino sugli itinerari ciclopedonali. Tra qualche giorno, quando il cosiddetto decreto Semplificazioni sarà approvato definitivamente dalla Camera, sarà possibile installare strumenti per il controllo remoto delle ... Leggi su quattroruote

