Bitonto, vigile con sintomi Covid: chiusa sede Polizia locale (Di lunedì 7 settembre 2020) Bitonto - La sede della Polizia locale di Bitonto, questa mattina, è stata chiusa precauzionalmente dal sindaco Michele Abbaticchio e cinque vigili urbani sono stati posti in isolamento fiduciario. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Bitonto, vigile con sintomi Covid: chiusa sede Polizia locale - LaGazzettaWeb : Bitonto, vigile con sintomi Covid: chiusa sede Polizia locale - Borderline_24 : #Bitonto, vigile con sintomi da Covid. Il sindaco: 'In isolamento in attesa degli esiti del tampone'… - BitontoLiveIt : #Bitonto Covid-19, in isolamento domiciliare vigile urbano in servizio a Bitonto - baritoday : Vigile con sintomi covid, chiuso Comando della Polizia Locale a Bitonto: 'Sanificazione in attesa dei risultati del… -