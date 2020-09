Bechis: ‘Suocero imbarazza Conte, problema conflitto di interesse?’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Franco Bechis punta il dito contro Giuseppe Conte e la sua famiglia. Il direttore del quotidiano Il Tempo, in un editoriale pubblicato domenica 6 settembre, afferma che il suocero del premier, Cesare Paladino, lo starebbe mettendo seriamente in imbarazzo. Il motivo sarebbe lo scontro che l’imprenditore, padre della sua compagna Olivia Paladino, avrebbe aperto con l’Agenzia delle Entrate. L’uomo è stato condannato a pagare 15,4 milioni di euro di cartelle esattoriali. Ma Paladino recentemente ha smesso di pagare chiedendo più rate. Una circostanza che induce Bechis ad adombrare un possibile conflitto di interessi per il premier. L’editoriale di Franco Bechis sul suocero di Conte “Al povero premier Giuseppe Conte ora tocca ... Leggi su newspad

LUCABRAMBILLA24 : RT @Storace: #Bechis: Il suocero di #Conte imbarazza il #premier - Bobbio65M : RT @Storace: #Bechis: Il suocero di #Conte imbarazza il #premier - domcamodeca : Il possibile conflitto di interessi del premier #Conte!! - TortoricAurelio : RT @Storace: #Bechis: Il suocero di #Conte imbarazza il #premier - D0DYNA : RT @Storace: #Bechis: Il suocero di #Conte imbarazza il #premier -

Ultime Notizie dalla rete : Bechis ‘Suocero