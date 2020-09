Banksy è in realtà Neil di Art Attack? (Di lunedì 7 settembre 2020) No, mi spiace ma non sono Banksy. Neil Buchanan, ex conduttore di Art Attack, una trasmissione per bambini sull’arte andata in onda sulla tv inglese tra il 1990 e il 2007, ha dovuto ricorrere ad una smentita ufficiale. Tante, troppe, infinite le voci sui social che l’hanno battezzato, pressoché inequivocabilmente, il vero volto dietro al misterioso street artist, nonché attivista politico. L’idea di uno dei quesiti più annosi di sempre ha iniziato a circolare una settimana quando un utente Twitter ha suggerito che dietro le celebri opere Balloon Girl e Love is in bin si celasse Buchanan. In poche ore il chiacchiericcio è aumentato fino a quando i social hanno sentenziato: è lui perché come Banksy è un musicista e “presumibilmente” le opere ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Banksy è in realtà Neil di Art Attack? - tohackyourself : Si fa largo la teoria che #Banksy in realtà sia #neilbuchanan di Art Attack. Quando invece è chiaramente… - supertramp_dan : #Banksy in realtà è il Capo #ArtAttack - arsanimumalit : TWITTER É QUEL POSTO MERAVIGLIOSO PER CUI ESISTE LA TEORIA CHE NEIL DI ART ATTACK SIA IN REALTÀ BANKSY - Enrico_Kine : RT @OfficialGattara: Secondo me, Banksy è in realtà Giovanni Muciaccia -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy realtà La camera delle meraviglie di Olafur Eliasson in realtà aumentata Sky Sport