Baby Laser Tag è il gioco in realtà aumentata della serie The Boys (Di lunedì 7 settembre 2020) Baby Laser Tag è un gioco AR basato sulla serie Amazon The Boys in cui dovrete smantellare una cospirazione globale con i superpoteri Laser. L'articolo Baby Laser Tag è il gioco in realtà aumentata della serie The Boys proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

In occasione del debutto della seconda stagione della serie Amazon Original The Boys, da oggi su Prime Video, su Apple App Store e su Google Play Store è disponibile Baby Laser Tag, un gioco di realt ...

In occasione del debutto della seconda stagione su Amazon Prime Video, è stato rilasciato anche uno speciale videogame gratuito. Dopo l'after-show di approfondimento dedicato alla serie, c'è una nuova ...

