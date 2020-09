“Al Pd propongo di votare sì. Se vince il no il governo non cade”. Zingaretti ‘rassicura’ i suoi (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono giorni un po’ convulsi al Nazareno, l’imminenza delle elezioni ora si sta facendo sentire e nell’aria non è che si respiri tutto questo ottimismo. Oltretutto, sebbene siano passati diversi mesi – ed altrettante smentite – da quando Gori, sindaco di Bergamo auspicò un cambio di leadership alla guida del partito, ‘optando’ semmai per amministratori capaci ed amati, chiamando in causa il governatore Emiliano, in questi giorni la profezia è tornata ad aleggiare nei corridoi del Nazareno. Pd: nell’impasse generale Zingaretti prova a fare il leader Ovviamente, Stefano Bonaccini in primis, smentiscono tutti: ora come ora confermare sarebbe un grande e grave segnale di debolezza, ma nell’aria, come dicevamo, vige una nebulosa incognita. E in tutto questo Nicola Zingaretti? Fa il ... Leggi su italiasera

