The Northman, Bill Skarsgård rinuncia al film di Robert Eggers: "Un incubo" (Di domenica 6 settembre 2020) Bill Skarsgård ha dovuto lasciare il cast di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers, a causa di alcuni problemi di organizzazione dovuti al Covid-19. The Northman, il prossimo film diretto da Robert Eggers, ha perso uno dei suoi attori, ovvero Bill Skarsgard che ha lasciato la produzione a causa di poca compatibilità con il resto dei suoi programmi di lavoro, sconvolti dall'attuale emergenza globale. Secondo quanto riferito da Collider che ha intervistato Bill Skarsgård per parlare del suo ruolo in The Devil All the Time, l'attore ha confermato la sua scelta, spiegando che i suoi impegni non gli permettono di partecipare alle riprese: "Sfortunatamente non ci sarò. ... Leggi su movieplayer

