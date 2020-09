Scuola, scontro Salvini-Azzolina: «Ministro fantasma». La replica: «Pronta a un confronto in tv, ma è scappato» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreDeciso botta e risposta tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio Salvini ha osservato come «Scuola e università sono due temi fondamentali sui quali bisogna investire». «La mia – ha aggiunto – non è una polemica con il Ministro ma a Trento i bambini sono già tornati a Scuola. In tutta Europa la didattica è già ripresa in presenza. Che immagine diamo del Paese con il caos della Scuola?». Subito dopo però l’affondo: «Azzolina e Manfredi sono due fantasmi, si sta litigando su tutto». «È il ... Leggi su open.online

