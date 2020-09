Remo Rapino vince il Premio Campiello (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – ‘Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio’ di Remo Rapino (edito da Minimum Fax) si è aggiudicato il Premio Campiello 2020, edizione numero 58. L’autore abruzzese, 69 anni, insegnante di filosofia, ha battuto nella volata finale Sandro Frizziero e anche Francesco Guccini. “Non me lo aspettavo. Sono davvero felice, e anche Liborio lo è. Questo per me è stato come un viaggio, durante il quale ho conosciuto tanti amici e provato molti sentimenti. Incontrare il candidato Guccini mi ha ricordato le canzoni dei miei vent’anni”, ha detto Rapino dal palco di piazza San Marco, a Venezia, davanti a una platea di più di mille persone. Leggi su dire

