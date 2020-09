Pennette alla vodka (Di domenica 6 settembre 2020) Le sono una ricetta tradizionale della cucina italiana, tutti le hanno mangiate e i bambini ne vanno matti. Un primo piatto comodo per ogni occasione, sia per un semplice pranzo in famiglia che pe un evento speciale.Seguite questa ricetta e il successo sarà garantito. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pennette (o mezze penne)1 cipollina200 gr. di pancetta affumicata300 gr. di salsa di pomodoro1/2 bicchiere di vodka100 ml di panna fresca1 peperoncino (se vi piace)Olio extravergine di olivaSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.Per preparare le iniziamo pulendo e tagliando finemente la cipolla. Prendete una padella e mettete a scaldare un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete la cipolla e fatela rosolare per qualche minuto. A questo punto unite la pancetta al ... Leggi su termometropolitico

_noemi_asta_ : RT @insubbuglio: Oggi ho mangiato pennette alla tristezza con salsa di lacrime e cotoletta di paranoie con patate intossicate - ippolit54874962 : @gianlucac1 @masnuccio Anni 80 anche pennette alla vodka - insubbuglio : Oggi ho mangiato pennette alla tristezza con salsa di lacrime e cotoletta di paranoie con patate intossicate - TommasoCerutti : @_IL_DIGA_ Anche se, per me, i veri anni '80 sono rappresentati dalla coppa foderata con la foglia d'insalata e i g… - caporix : @Sfoyulax @picchiasebino05 Pure le pennette alla vodka -

Ultime Notizie dalla rete : Pennette alla Ricetta pennette alla boscaiola: ingredienti, preparazione e consigli Puglia 24 NEWS Pagliuca (Confindustria Pescara-Chieti): "Con la scomparsa di Marcotullio se ne va un pezzo di storia della nostra comunità"

«Con Lucio Marcotullio se ne va oltre che un imprenditore e studioso illuminato un pezzo di storia della nostra comunità». Commenta così Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Pescara-Chieti, l ...

PENNE: RITROVATE OPERE D’ARTE RUBATE, DUE DENUNCIATI

PESCARA -Dopo minuziose indagini i carabinieri hanno ritrovato all’interno di una abitazione all’ingresso del Comune di Penne due dipinti realizzati con tecnica olio su tela, uno raffigurante “scena b ...

«Con Lucio Marcotullio se ne va oltre che un imprenditore e studioso illuminato un pezzo di storia della nostra comunità». Commenta così Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Pescara-Chieti, l ...PESCARA -Dopo minuziose indagini i carabinieri hanno ritrovato all’interno di una abitazione all’ingresso del Comune di Penne due dipinti realizzati con tecnica olio su tela, uno raffigurante “scena b ...