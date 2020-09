Penne con pomodorini porcini salsiccia e rucola (Di domenica 6 settembre 2020) Le sono un piatto comodo, rapido e facile da preparare. Un primo che va bene anche durante l’estate quando fa molto caldo perché nonostante i suoi ingredienti rimane fresco e abbastanza leggero. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di pasta450 gr. di pomodorini gialli in scatola o freschi (se in scatola, fate riferimento al peso netto)3 Salsicce grandi250 gr. di funghi porcini30 gr. di rucola1 spicchio d’aglioSale q.b.Pepe q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione delle portando sul fuoco una padella abbastanza capiente, quindi aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e due spicchi di aglio. Poi quando l’aglio sarà dorato aggiungete i funghi porcini e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma ... Leggi su termometropolitico

