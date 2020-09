Parma-Empoli oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Alle 17:30 di domenica 6 settembre toccherà a Parma ed Empoli scendere in campo in uno degli ultimi test precampionato in vista degli impegni ufficiali in Serie A. Al Tardini c’è la novità dell’apertura parziale dell’impianto con mille spettatori circa pronti ad assistere al match. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale a partire dal fischio d’inizio della sfida. Quale sarà l’esito del match dopo i novanta minuti al Tardini? Scopriamolo insieme. Leggi su sportface

