Lamorgese: "La sicurezza si ottiene costruendo reti, non alzando muri" (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - "La sicurezza si persegue costruendo con tenacia, giorno dopo giorno, solide reti fondate sulla condivisione di obiettivi e interessi, non certo erigendo muri che non saranno mai abbastanza alti per proteggerci". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al Forum Ambrosetti. "La sicurezza ha a che fare con la libertà dei cittadini, intesi come individui, dello stato e delle istituzioni. È un bene primario - ha aggiunto - è un tema che non deve essere abbandonato al registro emotivo della nazione e alle sue mutevoli contingenze" ha sottolineato. Lamorgese infine rivendica che il modello italiano di sicurezza funziona: "Abbiamo in Italia ... Leggi su agi

