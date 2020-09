Il PSG prova il doppio colpo in casa Napoli: Fabian Ruiz e Koulibaly nel mirino (Di domenica 6 settembre 2020) Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono finiti nel mirino del PSG. La notizia viene riportata dal ‘Corriere dello Sport’. C’è già stata qualche telefonata esplorativa tra Leonardo e De Laurentiis per capire la fattibilità della doppia operazione. Su Koulibaly c’è anche il Manchester City. La prima offerta degli inglesi non è stata ritenuta sufficiente. Potrebbero servire oltre 70 milioni di euro per strappare il centrale senegalese agli azzurri. E anche per Fabian Ruiz si parla di cifre alte: almeno 60 milioni. Il PSG ha sondato il terreno, tra qualche giorno capiremo se la trattativa è destinata ad andare avanti. Calciomercato, le notizie di oggi – Crotone scatenato, mistero Cavani, bomba sul ... Leggi su calcioweb.eu

