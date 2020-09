Il Gp di Monza 2020 a porte chiuse. Come vederlo in diretta tv (Di domenica 6 settembre 2020) Dalle tribune stracolme di tifosi al deserto, dal delirio Ferrari sotto il podio per la vittoria di Leclerc a una bottiglia di champagne stappata davanti a nessuno. Questo sarà il Gp di Monza, un anno dopo. Un gran premio triste, il più triste che la storia della Formula 1 ricordi, evento atteso e sperato dal popolo rosso, ma non solo, perché la magia del circuito brianzolo è unica al mondo, un tempio della velocità pura che ha raccontato storie di campioni e scritto pagine indimenticabili. Pagine in bianco e nero, tribune improvvisate, odore di gomme sbriciolate sull'asfalto e di olio bruciato, musica e vita per chi ama le quattro ruote. Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Nino Farina, Grand Prix Of ItalyAscari, Fangio e Farina in prima fila alla partenza del gran premio di Monza del 1953Bernard CahierIl Gp a ... Leggi su gqitalia

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - SkyTG24 : Mick Schumacher trionfa in Formula 2 a Monza, 14 anni dopo il padre Michael - SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - TammaGraziagt : RT @Agenzia_Ansa: F2: Mick #Schumacher vince a Monza, 14 anni dopo il padre #ANSA - GabryIonesc2 : RT @Agenzia_Ansa: F2: Mick #Schumacher vince a Monza, 14 anni dopo il padre #ANSA -