Gualtieri: “Il calo del Pil non sarà a due cifre” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – Per quel che riguarda il “il rimbalzo nel III trimestre sarà superiore a quanto previsto nel Def, quindi la caduta del Pil non dovrebbe essere lontana da quanto previsto“. Roberto G, ministro dell’Economia e delle Finanze, lo dice nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Leggi su dire

borghi_claudio : gualtieri di economia non capisce nulla ma tranquilli, è solo il ministro, in realtà quello che comanda davvero al… - gualtierieurope : Il mio intervento di oggi al Forum @Ambrosetti_ Il nostro impegno non è per riportare l’Italia com’era prima della… - NicolaPorro : ?? Il ministro #Gualtieri pronostica un “#rimbalzo” della nostra #economia. Ma le sue rosee previsioni s’infrangeran… - Agenzia_Dire : 'La nostra stima è di una contrazione annuale ben inferiore a quanto stimato e non è a due cifre', dice… - edigram : RT @gualtierieurope: Il mio intervento di oggi al Forum @Ambrosetti_ Il nostro impegno non è per riportare l’Italia com’era prima della cri… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Il Coronavirus: 600 euro per autonomi non una tantum, arriveranno anche ad aprile Affaritaliani.it