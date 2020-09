Giuseppe Conte, messaggio chiaro: “Non abbasseremo le tasse, fondi UE servono ad altro” (Di domenica 6 settembre 2020) Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, ha parlato dell’attuale situazione Italiana, in particolare soffermandosi su quello che è il comparto economico e tasse. I casi di contagio da Covid-19 non accennano a diminuire e la preoccupazione è alta. Soprattutto ora, che la data di riapertura delle scuole è sempre più vicina. Eppure questo quadro, che a … L'articolo Giuseppe Conte, messaggio chiaro: “Non abbasseremo le tasse, fondi UE servono ad altro” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari' - LegaSalvini : COVID, I FAMILIARI DELLE VITTIME DI BERGAMO INCHIODANO CONTE: UMILIATI DAI VERBALI CTS - borghi_claudio : @VaeVictis nessun fake. Controllo (quasi) sempre prima di ripostare. - Stefano18978 : RT @NonSoloJuve: ??”Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l’assembramento è inevitabile, non è… - LauraGrimi : RT @NonSoloJuve: ??”Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l’assembramento è inevitabile, non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Annalisa Chirico a Stasera Italia: Giuseppe Conte chi? "Questo premier è in grado di fare un piano per gli aiuti Ue?" Liberoquotidiano.it Coronavirus, resta obbligo tamponi e mascherine. Il nuovo Dpc

FVG – Confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Come pure l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Pae ...

Roma, i negazionisti del Coronavirus in piazza senza mascherina: "Contro la dittatura sanitaria"

Un grande striscione "Noi siamo il popolo", bandiere tricolori e cori «libertà, libertà», ma anche fischi e insulti. Centinaia di persone sono scese in piazza oggi al centro di Roma contro quella che ...

FVG – Confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Come pure l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Pae ...Un grande striscione "Noi siamo il popolo", bandiere tricolori e cori «libertà, libertà», ma anche fischi e insulti. Centinaia di persone sono scese in piazza oggi al centro di Roma contro quella che ...