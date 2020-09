Entra un topo in casa Totti: scatta la caccia grossa guidata da Capitan Francesco e i video nessi in rete da Ilary Blasi diventano virali (Di domenica 6 settembre 2020) Che fare se un topolino Entra in casa, portato magari dal gatto di famiglia? In casa Totti non ci sono dubbi: scatta la caccia. Ripresa da Ilary, che mette in rete, nelle sue stories di Instagram, l’intera scena, da quando la gatta Paola, dopo aver catturato un topo, Entra trionfante nella villa di Sabaudia con la preda, fino a quando il roditore trova la via di fuga, dopo l’inseguimento “armato” da parte di Capitan Francesco, guidato e sostenuto dai figli e dalla moglie. Tra suggerimenti e attimi di panico, tra momenti di baldanza e di panico, ecco il video girato da Ilary e alcune immagini tratte dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

