Disastro Ferrari a Monza, tutta la rabbia e l'ironia dei tifosi sul web (Di domenica 6 settembre 2020) Due Ferrari fuori al Gran Premio di Monza. Non era mai successo nella storia del Cavallino rampante. L'edizione 2020 del GP d'Italia è destinato ad essere ricordato come il peggiore della storia della Rossa e i tifosi sui social non perdonano il doppio ritiro. Il primo a ritornare ai box è stato Vettel per l'esplosione del sistema frenante e poi Leclerc che ha perso il controllo in uscita dalla parabolica.Ferrari FUORI A Monza, tifosi INFURIATI SUL WEBcaption id="attachment 1017741" align="alignnone" width="300" Twitter Thomas Christie/captionI due ritiri dei piloti hanno fatto scatenare i tifosi che su Twitter hanno postato foto piene di ironia mista a rabbia. Ecco alcune reazioni:

repubblica : Oggi su Rep: ?? Ferrari, un disastro che nasce da lontano [di MARCO MENSURATI] - Spiralwavemood : RT @FabioCapra3: #ItalianGP Direttamente in discarica. Disastro @Ferrari #Monza #GPItalia - FabioCapra3 : #ItalianGP Direttamente in discarica. Disastro @Ferrari #Monza #GPItalia - GCausaIbla : Preoccupante quanto sia stata pericolosa la #Ferrari quando #Leclerc e #Vettel hanno provato a spingere nelle liber… - ItaSportPress : Disastro Ferrari a Monza, tutta la rabbia dei tifosi sul web - -