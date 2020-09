Chiuso il locale 'Sabor Latino' di piazza Carlo Alberto (Di domenica 6 settembre 2020) La squadra amministrativa del 'Commissariato Centrale' e la divisione della polizia amministrativa della questura hanno effettuato, nella serata dello scorso 4 settembre, un controllo presso un ... Leggi su cataniatoday

CasilinaNews : Omicidio Willy Montero, il locale Movida sarà chiuso oggi e domani in segno di lutto: 'Profondamente addolorati dal… - Notiziedi_it : Roma, blatte scoperte nel magazzino, chiuso il locale cult degli aperitivi - Pally84 : @LucianaCiolfi @ignaziocorrao Allora lei adesso diventa la titolare di una discoteca o di un locale che ha chiuso... Ci sta ancora? - RaffaellaAmor10 : @venegunden Meglio ballare in spiaggia che in un locale al chiuso tutti ammassati ma stai zitta che non capisci nie… - infoitinterno : Coronavirus Bari, covid in pizzeria. Titolare avverte i clienti su Fb: «Locale chiuso» -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso locale Chiuso il locale "Sabor Latino" di piazza Carlo Alberto CataniaToday Catania, al "Sabor Latino" niente mascherine e immigrati irregolari: chiuso per 5 giorni

Catania - La squadra amministrativa del “Commissariato Centrale” e la Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Catania hanno congiuntamente effettuato, nella serata del 4 settembre, un ...

Roma, chiusi da 3 a 5 giorni per assembramenti due locali al Colosseo

Sanzionati dalla polizia locale ieri notte due locali accanto al Colosseo per mancata osservanza delle disposizioni anti-Covid-19: a causa della presenza di assembramenti, per i due esercizi commercia ...

Catania - La squadra amministrativa del “Commissariato Centrale” e la Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Catania hanno congiuntamente effettuato, nella serata del 4 settembre, un ...Sanzionati dalla polizia locale ieri notte due locali accanto al Colosseo per mancata osservanza delle disposizioni anti-Covid-19: a causa della presenza di assembramenti, per i due esercizi commercia ...