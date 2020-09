Biglietti da 1.200 euro al Mugello E' rivolta e la direzione li dimezza (Di domenica 6 settembre 2020) Drastico taglio dopo il flop. della prevendita e le proteste. I costi restano molto alti ., 375 euro il rettilineo domenica,. Leggi su quotidiano

djmisterpiu : ricordo un collega mio di bari ,piangeva sul serio, dicendo io non ho mai visto tutti sti soldi a bari siamo tutti… - AnsaToscana : F1: Gp Mugello, circuito sconta 50% tutti i biglietti. Dopo critiche costi: per giorno gara era tra 750 e 1.200 eur… - Arianna1233324 : cerco biglietti di Harry Styles per Bologna 2020, massimo 200€, se potete aiutarmi contattatemi e se volete aiutarm… - falitalia : Per una volta possiamo dirlo: colpa dell'#Europa! Ovviamente i quasi 200 milioni non verranno usati per rimborsare… - Djesybig : @it_samp Ma cavolo??guardate che è possibile osservare il distanziamento anche nel settore ospiti basta vendere 200… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti 200 Biglietti da 1.200 euro al Mugello E’ rivolta e la direzione li dimezza Quotidiano.net Biglietti da 1.200 euro al Mugello E’ rivolta e la direzione li dimezza

Qualche giorno di prevendita (con prezzi da nababbi) e poi la decisione. Drastica e subito operativa. Decisione maturata e realizzata ieri, dopo che evidentemente i segnali non erano stati un granchè ...

Mugello e biglietti F1: una vergognosa pagliacciata | P300.it

Prezzi folli per il GP Toscana – Ferrari 1000 Dai 188€ per le prove libere ai 1.200€ per la gara i prezzi del GP della Toscana fanno discutere ed arrabbiare Una gioia interrotta. Mi sono sentito dire ...

Qualche giorno di prevendita (con prezzi da nababbi) e poi la decisione. Drastica e subito operativa. Decisione maturata e realizzata ieri, dopo che evidentemente i segnali non erano stati un granchè ...Prezzi folli per il GP Toscana – Ferrari 1000 Dai 188€ per le prove libere ai 1.200€ per la gara i prezzi del GP della Toscana fanno discutere ed arrabbiare Una gioia interrotta. Mi sono sentito dire ...