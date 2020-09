Us Open 2020: Rublev domina Caruso, si chiude al terzo turno il cammino del siciliano (Di sabato 5 settembre 2020) Salvatore Caruso esce di scena agli Us Open 2020 per mano di Andrey Rublev. Netto il dominio del russo che si impone con il punteggio di 6-0 6-4 6-0 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco approdando così agli ottavi di finale. Esce in ogni caso a testa alta il giocatore di Avola, capace di eguagliare il proprio miglior risultato in uno Slam ottenuto lo scorso anno al Roland Garros. Rimane solo Matteo Berrettini tra gli italiani in gara. ..in aggiornamento Leggi su sportface

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - Massimo_Frau : RT @Open_gol: Era il 5 settembre 2010. Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, stava tornando a casa quando è stato ucciso da 9 colpi di pisto… - gigalimberti : RT @sole24ore: Open science e COVID-19: primo database aperto sugli interventi di ogni paese del mondo -