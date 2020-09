Stefania Orlando rifiutata bruscamente | Finto invito al GF Vip da Alfonso Signorini (Di sabato 5 settembre 2020) E’ stato un invito Finto, quello di cui si parlava quest’estate come indiscrezione: Stefania Orlando è stata rifiutata bruscamente dal Grande Fratello Vip e non sarà la prossima concorrente. Il suo nome era uno dei più quotati nella lista dei papabili concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 ma a quanto pare Stefania … L'articolo Stefania Orlando rifiutata bruscamente Finto invito al GF Vip da Alfonso Signorini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La presentatrice Stefania Orlando è stata rifiutata dal Grande Fratello Vip, a differenza delle voci che giravano nelle scorse settimana che la davano come una papabile concorrente vip. In realtà la n ...Tra meno di dieci giorni andrà in onda la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e Antonella Elia. Come svelato dal settimanale “Chi” il cas ...