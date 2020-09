Scuola: i presidi scrivono alla Azzolina, "Ecco i 10 nodi da sciogliere per la ripresa" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Il presidente dell'Associazione Nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, chiedendole di intervenire per fornire "le indicazioni necessarie per quella ripresa dell'attività in presenza che costituisce una assoluta priorità per il Paese: mai come oggi la Scuola è stata al centro dell'interesse collettivo". Giannelli indica 10 nodi da sciogliere. 1) Gestione dei lavoratori fragili. Al momento vi è una lacuna normativa che riguarda, da un lato, la gestione dell'assenza di chi non può lavorare né in presenza né a distanza (è il caso dei collaboratori scolastici); dall'altro, la gestione di chi non può lavorare in presenza ma potrebbe farlo a distanza ... Leggi su agi

Scuola, lettera dei presidi al ministro Azzolina. “Ecco le nostre 10 priorità”

Dai lavoratori fragili allo smart working, dalle carenze dell’organico agli studenti con problemi di salute. Sono 10 le priorità per la riapertura della scuola che i presidi hanno evidenziato in una l ...

