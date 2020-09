Roma, poker alla Sambenedettese. Con doppietta di Maxi Lopez (Di sabato 5 settembre 2020) La Roma ha superato la Sambenedettese per 4-2: a segno Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. doppietta per Maxi Lopez La Roma ha battuto la Sambenedettese in amichevole per 4-2. Buon test in vista della prossima stagione per i giallorossi allenati da Paulo Fonseca. A segno Jordan Veretout, Diego Perotti, Henrikh Mkhitaryan e Mirko Antonucci. Da sottolineare la doppietta ospite realizzata dall’argentino Maxi Lopez. Triplice fischio. Roma-Sambenedettese finisce 4-2. Veretout ⚽️Perotti ⚽️Mkhitaryan ⚽️Antonucci ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/yjHVnFGBFt — AS Roma ... Leggi su calcionews24

