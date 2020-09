Rete unica, Gubitosi 'Basta polemiche, iniziamo a operare' (Di sabato 5 settembre 2020) CERNOBBIO, COMO,, ITALPRESS, - "E' arrivato il momento di finire le polemiche sulla Rete e iniziare a operare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della ... Leggi su gazzettadiparma

borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - franzrusso : #AccentureNewMedia @andreavianel neo direttore di @RaiNews ci parla di come la rete all news della RAI sia l'unica… - marattin : In Italia la miglior cosa possibile è quasi sempre impossibile. Non ci si rende conto di quanto errori (fatti in p… - zazoomblog : Tlc: Conte rete unica infrastruttura fondamentale da 14 anni aspettavamo - #Conte #unica #infrastruttura - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Gubitosi, non vedo vantaggi per Mediaset in rete unica -