Papa Francesco, il suo intento è portare pace in una Chiesa divisa. Ma le difficoltà non mancano (Di sabato 5 settembre 2020) “Pacificare” è la parola d’ordine di questa stagione del pontificato bergogliano. Smussare, sopire, gettare ponti per cercare di sedare l’aspra guerra civile in seno alla Chiesa cattolica, che divampa da anni. Precisamente da quando con i due Sinodi sulla Famiglia Papa Francesco ha aperto la strada alla comunione per i divorziati risposati, archiviando le parole d’ordine dei “principi non negoziabili” (concetto che Bergoglio sin dall’inizio del pontificato ha pubblicamente dichiarato di non comprendere). Questa settimana l’Avvenire ha pubblicato a pagina intera un articolo su un libro di prossima pubblicazione dedicato a Bergoglio e Ratzinger. Il titolo del volume è un programma: “Papa Francesco, Benedetto XVI ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : Messaggio. Papa Francesco: la tecnocrazia ha fallito, solidarietà antidoto all'egoismo - vaticannews_it : #4settembre #PapaFrancesco scrive al Forum di economia e finanza Ambrosetti : per ripartire serve una riconversione… - vaticannews_it : #4settembre In #Libano il cardinale Parolin legge un messaggio del #papa durante la giornata dedicata alla preghier… - ilfattoblog : Papa Francesco, il suo intento è portare pace in una Chiesa divisa. Ma le difficoltà non mancano - ottovanz : RT @vaticannews_it: #5settembre #PapaFrancesco firmerà la sua terza #Enciclica ad Assisi il 3 ottobre. -