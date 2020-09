Ora è anche ufficiale: Sacko firma per il Cosenza (Di sabato 5 settembre 2020) Come avevamo anticipato, Ihsan Sacko è un nuovo giocatore del Cosenza. Un grandissimo colpo quello messo a segno dai calabresi. Sacko, francese classe ’97, dopo aver disputato l’ultimo campionato in Ligue 2 con il Troyes, arriva in prestito dal Nizza, società con cui ha vanta una presenza in Europa League. Enchante Ihsan #Sacko TRASFERIMENTO ufficiale Il comunicato del clubhttps://t.co/kUb2vQjElY pic.twitter.com/dwJ95lKRbb — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) September 5, 2020 Foto: Twitter Cosenza. L'articolo Ora è anche ufficiale: Sacko firma per il Cosenza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - raffaellapaita : Anche se il #DlSemplificazioni non ci soddisfa del tutto è una vittoria culturale: meno burocrazia, cantieri veloci… - matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, ora in diretta dalla splendida Trento. Seguite anche voi! ?? LIVE ?? - StarlightRevo : @ASSOCIAZIONEGO1 @byoblu @marcomerlino19 @celestinoceles7 @lisargadata @Athena03038150 @enkidC @tankerenemy… - respiriamoinsie : RT @respiriamoinsie: Durante questa pandemia abbiamo dovuto adattare il nostro modo di vivere e il modo di rapportarci gli uni con gli altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche GPS, Turi (Uil Scuola) all’attacco: “Ora anche le maestre potrebbero non restare nella loro classe” Orizzonte Scuola Pordenone, Elisa morta di leucemia a 6 anni. La mamma: «La sento vicina ogni giorno»

Sabina ha una voce di quelle che s’immagina il volto, gli occhi, i lineamenti. Parla con un accento che vagamente ti accorgi che non è italiano, parla piano ma quando inizia ad aprire il suo cuore è u ...

WRC | Rally Estonia 2020, PS1: svetta Lappi, ma la classifica per ora è molto corta

Bando a più di cinque mesi di incertezze, dubbi, speculazioni e navigazioni a vista: il WRC 2020 è qui, è tornato, anche se la seconda parte di stagione è ridotta ai minimi termini e restano poche sic ...

Sabina ha una voce di quelle che s’immagina il volto, gli occhi, i lineamenti. Parla con un accento che vagamente ti accorgi che non è italiano, parla piano ma quando inizia ad aprire il suo cuore è u ...Bando a più di cinque mesi di incertezze, dubbi, speculazioni e navigazioni a vista: il WRC 2020 è qui, è tornato, anche se la seconda parte di stagione è ridotta ai minimi termini e restano poche sic ...