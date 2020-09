Nazionale: Castrovilli, indisponibile, torna a Firenze, non ci sarà lunedì contro l’Olanda (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo il pareggio di ieri sera con la Bosnia, arriva una brutta notizia per la Nazionale in vista dell’impegno di lunedì contro l’Olanda. Come riporta Firenzeviola.it, Mancini dovrà rinunciare a Gaetano Casrtrovilli, il centrocampista della Fiorentina – ieri sera in tribuna – ha già abbandonato il ritiro azzurro e tornerà a Firenze per eseguire i controlli del caso. Foto: Twitter Fiorentina. L'articolo Nazionale: Castrovilli, indisponibile, torna a Firenze, non ci sarà lunedì contro l’Olanda proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

nadi1913 : RT @DiMarzio: Nulla di preoccupante per il centrocampista della #Fiorentina - mvrossomando : RT @DiMarzio: Nulla di preoccupante per il centrocampista della #Fiorentina - DiMarzio : Nulla di preoccupante per il centrocampista della #Fiorentina - FirenzePost : Coverciano: Castrovilli lascia il ritiro della Nazionale per una tendinite - CalcioWeb : #Italia, altro addio anticipato: #Castrovilli lascia il ritiro della #Nazionale - -