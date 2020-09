Monza, ecco Carlos Augusto: «Voglio aiutare la squadra ad andare in Serie A» (Di sabato 5 settembre 2020) Carlos Augusto, nuovo acquisto del Monza, è atterrato poco fa a Milano e nelle prossime ore firmerà il contratto con il club brianzolo Carlos Augusto, nuovo acquisto del Monza, è atterrato pochi minuti fa a Milano e nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto con il club brianzolo. Queste le parole del difensore riportate da Gianlucadimarzio.com. «Felice di essere qui, Voglio aiutare il Monza ad arrivare in Serie A. Ho scelto il Monzaper il bel progetto di Berlusconi e Galliani. Sarò a San Siro stasera a vedere la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Carlos Augusto, nuovo acquisto del Monza, è atterrato poco fa a Milano e nelle prossime ore firmerà il contratto con il club brianzolo Carlos Augusto, nuovo acquisto del Monza, è atterrato pochi minut ...

