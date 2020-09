Messi, storie di veleni e di ripicche. Per lasciare tutto come prima (Di sabato 5 settembre 2020) Questa è una storia che può appartenere ai tormentoni del calciomercato, se non fosse che stiamo parlando di Leo Messi (considerato il numero uno al mondo) e del Barcellona (un club che, sulla carta, dovrebbe avere strategia e programmazione, così non è). Questa, se vogliamo, finisce con l’essere una storia patetica, fatta di veleni e di ripicche. Riepilogando: Messi dice di voler andare e aggiunge di averlo comunicato in tempi non sospetti a Bartomeu. Poi entriamo in un labirinto impossibile: il giorno prima sua papà Jorge dice che andrà via sicuramente, il giorno dopo che resterà. Fino ad arrivare al famoso video di Goal: Leo annuncia che resterà in blaugrana e che non ha la minima intenzione di portare il club della sua vita in tribunale. ... Leggi su alfredopedulla

