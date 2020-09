Malattie epatiche: Engitix e Takeda uniscono le forze (Di sabato 5 settembre 2020) Takeda ha stipulato un accordo di licenza con la biotech londinese Engitix per sviluppare farmaci per le Malattie epatiche fibrotiche avanzate Takeda ha stipulato un accordo di licenza con la biotech londinese Engitix per sviluppare farmaci per le Malattie epatiche fibrotiche avanzate, compresa la steatoepatite non alcolica (NASH). Le aziende collaboreranno alla conferma e alla validazione dei target… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

(ANSA) - ROMA, 03 SET - I reni di donatori deceduti con infezione da virus dell'epatite C possono essere trapiantati in sicurezza in riceventi non infetti se viene avviato già due giorni dopo il trapi ...

Caffè: se tutti lo bevessimo, le morti per malattie al fegato si dimezzerebbero!

Il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di alcune specie di piccoli alberi tropicali. Si tratta di una delle merci più scambiate al mondo insieme al petrolio e all’acciaio. Sembrere ...

