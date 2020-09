La lezione di Celentano a De Benedetti: "Stonato, hai rancore" (Di sabato 5 settembre 2020) Francesca Galici Anche Adriano Celentano striglia Carlo De Benedetti dopo le sue parole contro Silvio Berlusconi, definite stonate e fuori tempo dal Molleggiato Le esternazioni di Carlo De Benedetti su Silvio Berlusconi hanno fatto molto rumore. L'editore non si è fermato nemmento davanti al Covid, che ha colpito il leader di Forza Italia costringendolo al ricovero in ospedale. "Auguri a Berlusconi, ma resta un imbroglione", ha detto De Benedetti. Le sue parole sono state contestate da più fronti, soprattutto per l'inopportunità in un momento come questo. Al coro di dissenso contro l'editore si è unito anche Adriano Celentano, che notoriamente non è schierato a destra, ma con grande buon senso ha tirato le orecchie a Carlo De Benedetti per ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : lezione Celentano Adriano Celentano e il video contro il razzismo pubblicato su Instagram Giornalettismo Selvaggia Lucarelli vs Gabriele Parpiglia/ “Senza mascherina, al Billionaire…”

Polemica social tra Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia, a seguito dell’indiscrezione secondo cui Rosalinda Celentano e Samuel Peron, tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”, erano positiv ...

In 8 minuti e 54 secondi, Adriano Celentano dà una lezione sul razzismo | VIDEO

In meno di nove minuti, Adriano Celentano è riuscito a dare un’importante lezione sul razzismo nel nostro Paese. Il cantante ha pubblicato sul proprio canale Instagram – L’Inesistente – la storia dell ...

Polemica social tra Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia, a seguito dell’indiscrezione secondo cui Rosalinda Celentano e Samuel Peron, tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”, erano positiv ...In meno di nove minuti, Adriano Celentano è riuscito a dare un’importante lezione sul razzismo nel nostro Paese. Il cantante ha pubblicato sul proprio canale Instagram – L’Inesistente – la storia dell ...