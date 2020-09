Emiliano: 177 pugliesi tornati dalle vacanze positivi a test corona virus "I focolai non sono stati generati da turisti in arrivo in Puglia" (Di sabato 5 settembre 2020) Stralcio di quanto scritto da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Le indagini epidemiologiche sono molto accurate e ci dicono che i focolai pugliesi non sono stati generati da turisti in arrivo in Puglia (vi ricordo che i nostri dipartimenti di prevenzione hanno fatto sempre sorveglianza attiva sugli arrivi da fuori regione senza fermarsi un giorno). La maggior parte dei nostri focolai sono nati da pugliesi di ritorno dalle vacanze in determinate località che sembravano tranquille ma si sono poi rivelate molto esposte al coronavirus. Questi ... Leggi su noinotizie

patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Emiliano: «In Puglia 177 persone positive, tutte di rientro dalle vacanze soprattutto in Sardegna» - ilmessaggeroit : Covid, Emiliano: «In Puglia 177 persone positive, tutte di rientro dalle vacanze soprattutto in Sardegna» - LaGazzettaWeb : Emiliano: «177 casi di Coronavirus in Puglia da chi ha viaggiato fuori regione» -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano 177 Emiliano: «177 casi di Coronavirus in Puglia da chi ha viaggiato fuori regione» La Gazzetta del Mezzogiorno Covid: 177 pugliesi contagiati in vacanze fuori regione

Sono 177 i pugliesi risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze a Malta, Grecia, Sardegna, Spagna e Croazia. Il maggior numero di casi è stato diagnosticato su persone ritorn ...

Covid, Emiliano: «In Puglia 177 persone positive, tutte di rientro dalle vacanze soprattutto in Sardegna»

La conta dei contagi. Sono 177 i pugliesi risultati positivi al coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze a Malta, Grecia, Sardegna, Spagna e Croazia. Il maggior numero di casi è stato diagnosti ...

Sono 177 i pugliesi risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze a Malta, Grecia, Sardegna, Spagna e Croazia. Il maggior numero di casi è stato diagnosticato su persone ritorn ...La conta dei contagi. Sono 177 i pugliesi risultati positivi al coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze a Malta, Grecia, Sardegna, Spagna e Croazia. Il maggior numero di casi è stato diagnosti ...