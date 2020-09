Covid, Richeldi: 'Volevamo evitare il panico ma quei verbali andavano resi noti' (Di domenica 6 settembre 2020) 'Con i dati a disposizione allora, non penso che come Comitato tecnico scientifico abbiamo commesso gravi errori. Forse, ripensandoci ora, avrei evitato di rendere riservati i documenti. Ma temevamo ... Leggi su leggo

valtaro : #Covid, Luca Richeldi: 'L'Italia sta mettendo in campo tutte le misure per contenere il ... - SignorAldo : RT @La7tv: #inonda Lo pneumologo Luca #Richeldi (membro CTS) commenta i dati di contagio da #Covid: 'Quinta settimana di ascesa, il virus s… - fo1984 : RT @La7tv: #inonda Lo pneumologo Luca #Richeldi (membro CTS) commenta i dati di contagio da #Covid: 'Quinta settimana di ascesa, il virus s… - isamiccoli52 : RT @La7tv: #inonda Lo pneumologo Luca #Richeldi (membro CTS) commenta i dati di contagio da #Covid: 'Quinta settimana di ascesa, il virus s… - paoloigna1 : RT @La7tv: #inonda Lo pneumologo Luca #Richeldi (membro CTS) commenta i dati di contagio da #Covid: 'Quinta settimana di ascesa, il virus s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Richeldi

Il Messaggero

«Con i dati a disposizione allora, non penso che come Comitato tecnico scientifico abbiamo commesso gravi errori. Forse, ripensandoci ora, avrei evitato di rendere riservati i documenti. Ma temevamo c ...Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'osp ...