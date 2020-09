Batterio killer, Verona: sospesi in via cautelare tre medici dell'ospedale di Borgo Trento (Di sabato 5 settembre 2020) La direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, a causa della vicenda del citrobacter nell'ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, ha sospeso in via cautelare tre medici. Il ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Batterio killer a Verona, sospesi tre medici. Nei giorni scorsi la relazione degli esperti: il batterio annidato in… - fattoquotidiano : Batterio killer a Verona, sospesi il direttore sanitario dell’ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria e un… - repubblica : Verona, batterio killer nel rubinetto della terapia intensiva neonatale: sospesi tre medici - sergimagugliani : RT @dukana2: #Batterio killer tra i neonati a #Verona: sospesi il direttore sanitario dell'ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria… - Stopttip_SestoC : RT @dukana2: #Batterio killer tra i neonati a #Verona: sospesi il direttore sanitario dell'ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria… -