Barbara d’Urso furiosa con la Rai: un suo topless in prima serata (Di sabato 5 settembre 2020) In prima serata su Techetechetè in onda l’esordio della Carmelita, ma fra tutti i programmi e gli spezzoni da scegliere il programma ha scelto quello in Senza veli: l’ira di Barbara: “Potevano mettere altro” La conduttrice in una intervista ha cercato prima di dissimulare la rabbia ma poi è andata in affondo contro lo spezzone: “Noi a Mediaset non l’avremmo fatto”. Ma l’autore rivendica la sua scelta su Twitter. IlArticolo completo: Barbara d’Urso furiosa con la Rai: un suo Senza veli in prima serata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - EliaFabris : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - vitcastagna : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - _StarsAreBlind_ : @wereweborntodie CHIAMATE BARBARA D’URSO - dodi_stefano : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… -

