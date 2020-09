Varese, usava i cassonetti per gli abiti usati come deposito per la droga. Pregiudicato tenta la fuga ma gli agenti lo arrestano con 15 kg di cocaina (Di venerdì 4 settembre 2020) La Polizia di Varese ha arrestato ha arrestato un albanese, pluriPregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo aveva trasformato un cassonetto per la raccolta di abiti usati in un vero e proprio deposito di grossi quantitativi di cocaina da immettere sul mercato. I poliziotti del Commissariato di Gallarate hanno trovato 14 panetti di cocaina, del peso complessivo di 15 chilogrammi, in parte all’interno del cassonetto e il resto nel furgone che l’uomo utilizzava per raccogliere gli indumenti destinati ai bisognosi. L’uomo ha attirato i sospetti degli investigatori quando, dopo aver ritirato e collocato nel furgone, a mani nude, i sacchi degli abiti usati, ha indossato dei guanti per recuperare dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

