Ufficiale: Reggina, Paolucci in prestito al Monopoli (Di venerdì 4 settembre 2020) La Reggina, attraverso un comunicato, Ufficiale ha reso il passaggio di Lorenzo Paolucci, centrocampista classe ’96 al Monopoli in prestito. Questa la nota del club calabrese: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la S.S. Monopoli 1966 per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci a titolo temporaneo fino al 30/06/2021.” Foto: logo Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

