Ufficiale: Karnezis è un giocatore del Lille (Di venerdì 4 settembre 2020) Orestis Karnezis è ufficialmente un nuovo portiere del Lille. Con una nota apparsa sul sito Ufficiale, il club francese ha reso noto l’acquisto dell’estremo difensore classe ’85 dal Napoli. Le prime dichiarazioni dell’ex portiere del Napoli “Sono molto felice di essere un giocatore LOSC oggi. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese. Questo è qualcosa di abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere qui in un club che cresce di anno in anno e la cui squadra è molto forte. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di passare una grande stagione con loro” Le LOSC officialise ... Leggi su ilnapolista

