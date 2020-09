Twitter e Facebook censurano l'invito di Trump a votare due volte (Di venerdì 4 settembre 2020) Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twitter ha messo una etichetta di avvertimento su due tweet del presidente, mentre Fb ha annunciato che rimuoverà i video di una recente intervista in cui il tycoon lanciava il suo suggerimento. Si tratta dell’ultimo intervento delle piattaforme social contro il presidente e i suoi alleati per la violazione delle loro regole sulla disinformazione elettorale. Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Ecco le nostre #PalestreNuove. Sono 121 le palestre scolastiche che abbiamo riqualificato dal 2017 a oggi. Un lavo… - VittorioSgarbi : Ci siamo visti per tutta una vita, eravamo dei fratelli, tutto il mondo della critica d'arte ci guardava con invidi… - matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, ora in diretta dalla splendida Trento. Seguite anche voi! ?? LIVE ?? - topo1966 : RT @MaterVerbi: . ?? LA PAROLA... Ven 4 Settembre 'Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me avrà la luce della vita'. (Gv… - andre_pastine : RT @elenabonetti: Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per consentirle… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Facebook Twitter e Facebook censurano l'invito di Trump a votare due volte L'HuffPost Trump agli elettori: "Votate due volte". Twitter e Facebook lo censurano

Donald Trump ha invitato i cittadini sui suoi social network a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale. Una prassi vietata ovviamente, e quindi illegale. E' ...

Twitter e Facebook censurano l'invito di Trump a votare due volte

Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twit ...

Donald Trump ha invitato i cittadini sui suoi social network a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale. Una prassi vietata ovviamente, e quindi illegale. E' ...Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twit ...