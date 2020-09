The Batman: indagini sul set, i vertici Warner commentano l'allarme COVID (Di venerdì 4 settembre 2020) indagini in corso sul set di The Batman a seguito dell'allarme COVID generatosi nella giornata di ieri, confermano i vertici Warner, che nel frattempo hanno momentaneamente sospeso la produzione del film. Proseguono le indagini sul set di The Batman e le attivazioni dei protocolli necessari dopo la notizia dello stop alla produzione per rilevato caso di Coronavirus. Ora sono i vertici Warner a commentare. Nella giornata di ieri si sono susseguite, a poche ore di distanza l'una dall'altra, due notizie riguardanti The Batman: la prima comunicava l'interruzione delle riprese causa COVID, poiché un membro della produzione era risultato positivo al virus; la seconda, poi, identificava ... Leggi su movieplayer

