Stuprata da un branco di ricchi egiziani | ma in carcere ci vanno le ragazze che hanno denunciato

Sei anni fa, una ragazza egiziana fu rapita, drogata e Stuprata da un branco di ricchi rampolli dell'alta società al Fairmont Hotel de Il Cairo. Questi mostri le incisero anche sulla pelle i loro nomi.

Una campagna diffamatoria mirata a colpire le testimoni e gli attivisti dei diritti civili e al tempo stesso ridimensionare la violenza di gruppo, negando addirittura la veridicità del video con immag ...

Ragazza rifiuta di convertirsi: violentata e assassinata

In India una ragazza di 18 anni è stata stuprata e sgozzata perché si era rifiutata di cambiare religione per sposarsi. Arrestato l’assassino.

