Pasticcio di verdure: un piatto light che conquisterà tutti! (Di venerdì 4 settembre 2020) Desiderate creare un piatto salutare che sia pieno di verdure, ma che possa piacere a tutti? Ecco la ricetta per preparare un delizioso Pasticcio di verdure. Ingredienti per fare un Pasticcio di verdure avrete bisogno di: 200 grammi di formaggio scamorza 20 grammi di formaggio pecorino grattugiato 10 grammi di pane grattugiato 1 zucchina 1 patata ed una carota Un uovo intero Un pizzico di sale fino da cucina ed un pizzico di pepe nero Q.b. di burro Q.b. di olio di oliva. Le dosi indicate sono per 4 persone. Come cucinare il Pasticcio di verdure: preparare le verdure Prendere la carota e la zucchina, lavarle sotto l’acqua corrente ed eliminare le due estremità. Con un pela patate sbucciare sia la carota che la patata. ... Leggi su pianetadonne.blog

