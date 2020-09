Oroscopo Branko Venerdi 4 Settembre 2020, le previsioni di oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Ariete 21.03 – 20.04 Marte stabile nel segno ti offre un’opportunità straordinaria di conoscere meglio te stessa. Che adesso significa pensare a te, in relazione agli altri, si tratti di coppia, di amicizia, di qualsiasi rapporto. L’amore riprende quota, anche se è impegnativo. Toro 21.04 – 21.05 C’è qualcosa che puoi imparare dal tuo segno opposto, lo Scorpione: si tratta di non avere paura di metterti in discussione. Puoi uscire un pochino dal seminato, soprattutto in amore dove tutto è lecito. Un amico può aiutarti a risolvere un problema. Gemelli 22.05 – 21.06 Cerca di essere più attenta alla sensibilità degli altri. Prova per esempio a non essere sempre ironica, quasi sarcastica, e a credere di più nelle tue emozioni. Novità possibili in campo sentimentale, se ti concedi un po’ ... Leggi su aciclico

italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 4 settembre 2020: le previsioni del giorno - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 3 Settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 3 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 3 settembre 2020: previsioni astrali da Ariete a Pesci - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi Giovedi 3 Settembre 2020, consigli zodiacali -