LIVE – Lazio-Vicenza, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di venerdì 4 settembre 2020) La DIRETTA LIVE di Lazio-Vicenza, amichevole del precampionato 2020 dei biancocelesti. Ultimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore che si chiude con il test più probante tra quelli fin qui in programma, vale a dire contro i veneti neopromossi nella serie cadetta. La squadra di Simone Inzaghi dovrà per questo motivo fare molta attenzione all’avversario, con l’obiettivo di vincere e mettere minuti sulle gambe. Calcio d’inizio alle ore 16 di venerdì 4 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-Vicenza ore 16 Leggi su sportface

enricomoccia : Fara Music Festival meets jazz italiano per le terre del Sisma, live, Davide Palma Quartet. #jazz4italy #live… - CryAntonino : Riapertura delle scuole: nel #Lazio test #COVID__19 COVID-19 a campione sugli studenti - ilcirotano : LIVE - Genoa, è il Perin day? Zappa al Cagliari, Fares alla Lazio. Roma, Piatek alternativa a Dzeko e Milik - - MatteoDiGiovan8 : @stomalissimo @coldblackarrow L’altra volta questo canale ha trasmesso tutto. Anche ieri stava trasmettendo l’amich… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio e della #Sicilia #Coronavirus #COVID19italia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lazio LIVE - Lazio-Vicenza, amichevole 2020 (DIRETTA) Sportface.it Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: l’incognita riapertura scuola preoccupa i genitori

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i novi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 ...

Calciomercato Lazio, le ultimissime sugli acquisti di Muriqi e Fares

Le ultime notizie del 4 settembre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta. I biancocelesti hanno ormai chiuso per Muriqi e Fares, per i quali è stata raggiunta un ac ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i novi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 ...Le ultime notizie del 4 settembre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta. I biancocelesti hanno ormai chiuso per Muriqi e Fares, per i quali è stata raggiunta un ac ...